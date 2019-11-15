Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da 444’lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik polis ekipleri özel harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, şahısların suça karışan araçları ve depolarda bulunan beyaz eşyalar ele geçirilirken, 30 kişi gözaltına alındı. Çetenin yüzlerce kişiye yaklaşık 500 bin TL’lik mağduriyet yaşattığı ve çeteye liderlik ettiği tespit edilen 2 kişinin polise mukavemetten de kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar, sağlık kontrolü için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

OPERASYON ANI KAMERADA

Servis dolandırıcılarına yapılan operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin kapıyı açtırmaları, adreste arama yapmaları ve yakalanan şahıs görülüyor.