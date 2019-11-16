Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza bugün sabah saatlerinde Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Ziyarettepe mevkisinde meydana geldi. Kazada, Kayseri’den Malatya istikametine gitmekte olan Hasan Atmaca (42) yönetimindeki 20 ABK 678 plakalı hafif ticari araç çakıl zeminde kayarak devrildi. Araçta bulunan Gülhan Atmaca (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı. Yararılar ambulanslar ile Gürün Devlet Hastanesi ve Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.