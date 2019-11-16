Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezaevi firarisi olan ve 14 ayrı suçtan kaydı olan bir Dilaver Karakeçi isimli adam dün gece saatlerinde Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 'Gece Kartalları' olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçilerinin uygulamasında sahte ehliyet ile yakalandı. Polis merkezinde işlemleri yapılan Karakeçi’nin 18 yıllık kesin ceza hükmünün bulunduğu, 14 ayrı suçtan da kaydı olduğu anlaşıldı. Yapılan işlemlerin ardından Karakeçi, gözaltına alındı. Karakeçi’nin geçtiğimiz yıllardan dolandırıcılık olayları firarisi olduğu da yine yapılan sorgulamada ortaya çıktı.