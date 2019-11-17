Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece saat 02.24’te Küçükçekmece İlçesi Fatih Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kovalamaca sırasında Fatih Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi üzerinde takla attı.

Kazada sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Öte yandan otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesinin ardından park halinde olan biri jip 6 araca çarparak zarar verdi. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik amacıyla şerit çekti. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.