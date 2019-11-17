Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da geçtiğimiz hafta Cumartesi günü İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yürüttüğü “Güven İstanbul” projesi kapsamında kentte nüfus yoğunluğunun olduğu ilçelerde suça ve suçlulara göz açtırmamak amacıyla operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Fatih’te çok sayıda adreste uyuşturucu madde depolandığı ve “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarının uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. İhbarları ve gelen bilgileri değerlendiren narkotimler, günler süren fiziki ve teknik takiplerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle Fatih Yedikule’de çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Nefes kesen operasyonda koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren polis, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Adreslerde arama yapan narkotimler, çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile hassas terazi, bir odada bazanın altında depolanmış yaklaşık 40 kilogram skunk ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere ve bulunan malzemelere el konulurken, Mehmet Ali O, İsmail K, Şehmus T, Mehmet T, Ermenistan uyruklu Nazirakhon K.P. ve Hasmik H.P gözaltına alındı.

9 aylık hamile kadın ve Ermeni kadın torbacı tutuklandı

Narkotimler, Molla Gürani Mahallesi Fatih Molla Gürani Mahallesi Yirmisekiz Mehmet Çelebi Sokak'ta da bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 9 aylık hamile Doğu Türkistan uyruklu Nergiza A.'yı (25) gözaltına aldı.



Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 7 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Nazirakhon K.P.’ya ev hapsi cezası verilirken, Hasmik H.P. ve Nergiza A. “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Operasyonda yakalanan zehir tacirlerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki şahıs kaldırımda sohbet ederek yürüyor. Şahıslardan biri uyuşturucu madde dolu poşeti diğerine veriyor. Poşeti alan diğer şahıs, kamera açısından çıkarak uzaklaşıyor.