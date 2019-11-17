Yeşil vadi bulvarında 1 şahsın akü çalıp kaçmaya çalıştığı esnada Şahinbey Devriye ekiplerince suç üstü yakalandı. Şahsın yalan kimlik beyan etmesi üzerine polis parmak izinden gerçek kimliği öğrendi. Şahsın 4’ü hırsızlık, 1’i tutukluluktan kaçmak olmak üzere toplam 5 dosyadan arandığı anlaşıldı.
Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
5 ayrı suçtan aranan şahıs suçüstü yakalandı
17.11.2019 - 09:39 | Son Güncelleme: 17.11.2019 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep polisi akü çalıp kaçmaya çalışan şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahsın 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.
Yeşil vadi bulvarında 1 şahsın akü çalıp kaçmaya çalıştığı esnada Şahinbey Devriye ekiplerince suç üstü yakalandı. Şahsın yalan kimlik beyan etmesi üzerine polis parmak izinden gerçek kimliği öğrendi. Şahsın 4’ü hırsızlık, 1’i tutukluluktan kaçmak olmak üzere toplam 5 dosyadan arandığı anlaşıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aranan şahıs,hırsız,
663138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/663138.aspx
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