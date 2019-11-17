Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde sahilde bulunan Kazım Çetinkaya’ya ait köfte ekmek karavanında tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm karavanı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında köfte karavanı, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Tüpü patlayan köfte karavanı alev alev yandı
17.11.2019 - 18:12 | Son Güncelleme: 17.11.2019 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde içerisindeki tüpü patlayan köfte karavanı alev alev yandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tüp,karavan,alev,story_,
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