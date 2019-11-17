Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Kastamonu’dan Tosya istikametine gelmekte olan Kösen Köyü eski muhtarı Ahmet Uysal yönetimindeki 37 KB 179 plakalı otomobil, Tosya ilçesine 10 kilometre kala Beşçeşmeler mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ahmet Uysal hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Satiye U. ve Sakine isimli kadın yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Kösen Köyü eski muhtarı Ahmet Uysal ve yaralıların Kastamonu'dan nişandan döndükleri öğrenildi.