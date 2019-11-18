Ahşap yol, birçok yerde yüzde 100’e yakın eğim bulunan kayalara vidalarla monte edildi. Zaman zaman tabandan yüksekliğinin 60 metreyi bulduğu platformdan ilk geçen Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz “Bir hayal gerçekleşti. Bu çalışma Türkiye’de farklı bir çalışma. Tamamen dik kayalar arasında tutunacak bir dalınızın olmadığı yerde çalışarak bu imalatı yapmak zorundasınız. Normal bir inşaat işinden çok farklı ve riskli bir işti, yüzlerinin akıyla çıktılar. Artık bitme aşamasına geldi. Testler yapılıyor, önümüzdeki yıl itibarıyla açılacak” dedi.
Vedat Yunus İkizoğlu KASTAMONU İHA
Horma Kanyonu’na yürüyüş parkuru
18.11.2019 - 16:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde Küre Dağları Millî Parkı’nda bulunan Horma Kanyonu’nun girişinden Ilıca Şelalesi’ne kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik mesafeyi ahşap yürüyüş yolu ile geçilebilir hâle getirdi.
Ahşap yol, birçok yerde yüzde 100’e yakın eğim bulunan kayalara vidalarla monte edildi. Zaman zaman tabandan yüksekliğinin 60 metreyi bulduğu platformdan ilk geçen Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz “Bir hayal gerçekleşti. Bu çalışma Türkiye’de farklı bir çalışma. Tamamen dik kayalar arasında tutunacak bir dalınızın olmadığı yerde çalışarak bu imalatı yapmak zorundasınız. Normal bir inşaat işinden çok farklı ve riskli bir işti, yüzlerinin akıyla çıktılar. Artık bitme aşamasına geldi. Testler yapılıyor, önümüzdeki yıl itibarıyla açılacak” dedi.
Etiketler : Horma Kanyonu,yürüyüş parkuru,
663407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/663407.aspx
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