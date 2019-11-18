Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahşap yol, birçok yerde yüzde 100’e yakın eğim bulunan kayalara vidalarla monte edildi. Zaman zaman tabandan yüksekliğinin 60 metreyi bulduğu platformdan ilk geçen Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz “Bir hayal gerçekleşti. Bu çalışma Türkiye’de farklı bir çalışma. Tamamen dik kayalar arasında tutunacak bir dalınızın olmadığı yerde çalışarak bu imalatı yapmak zorundasınız. Normal bir inşaat işinden çok farklı ve riskli bir işti, yüzlerinin akıyla çıktılar. Artık bitme aşamasına geldi. Testler yapılıyor, önümüzdeki yıl itibarıyla açılacak” dedi.

Vedat Yunus İkizoğlu KASTAMONU İHA





