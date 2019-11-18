Alınan bilgilere göre, TOKİ konutları kavşağında Iğdır Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç ile 34 VL 944 plakalı otomobil çarpıştı. Zırhlı aracın yan yattığı kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Iğdır’da zırhlı polis aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralı
18.11.2019 - 18:41 | Son Güncelleme: 18.11.2019 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır’da zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, TOKİ konutları kavşağında Iğdır Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç ile 34 VL 944 plakalı otomobil çarpıştı. Zırhlı aracın yan yattığı kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Iğdır,
663431 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/663431.aspx
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