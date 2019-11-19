Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Kemalpaşa'da yaşayan Sedat Yellibulut, boşanmak isteyen eşi Tülay Yellibulut ile tartışıp, evini ve kendisini benzin döküp yakmak istedi. Bu sırada kızı Selda Yellibulut'un (22) yanarak ölmesine neden oldu. Baba Sedat Yellibulut'un 36 yıla kadar hapisle yargılandığı davada iki hastane çalışanı tanık olarak dinlendi.

9 GÜN HAYAT SAVAŞI VERDİ

Hemşire B.B. hastanede 9 gün hayat savaşı veren Selda'nın ölmeden önce, tartışma sırasında eline benzini alıp kendisinin üzerine döktüğünü, 'Hadi beni yak' dediğini ve babasının da çakmağı çaktığını söyledi.

Hemşire B.B, genç kızın sürekli "Ben yaptıklarımdan çok pişmanım. İyileşir miyim, ölür müyüm abla, çok ağrılarım var' diyordu" dedi. Genç kızın ağır yanıklarından dolayı fazla soru sorup yormak istemediğini vurgulayan hemşire B.B, "2-3 saat sonra da babası geldi. Önlerine perde çektik, birbirlerini görmediler. Babası sürekli kızını sordu, 'Durumu nasıl iyi mi?' dedi.

"BABAM KÖTÜ BİRİSİ"

Selda'nın karşı yatağa babasının getirildiğinden haberi vardı ancak herhangi bir tepkisi olmadı, çünkü sesi de kısılmaya başlamıştı. Sonra da makineye bağlandı, bir süre sonra vefat etti" diye konuştu.

Aynı bölümde temizlik görevlisi C.K. da konuşma sırasında orada olduğunu söyleyerek, "Selda, 'Babam çok kötü birisi, bize çok eziyet ediyor' dedi" şeklinde ifade verdi. (Yeni Asır)