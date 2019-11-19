Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erikli Sokak üzerinde F.A.'yı silahla yaraladıktan sonra olay yerinde kaçan Y.K. (20), Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Y.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan 'Pençe Timleri' tarafından Turgut Temelli Caddesi'nde, durdurulan bir şahsın üst aramasında bir miktar metamfetamin maddesiyle 1 adet bıçak ele geçirildi.