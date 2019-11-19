Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail güçleri, Kudüs ve El Halil’de Filistinlilere ait evleri yasa dışı olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor. 2’si Kudüs’te olmak üzere Filistinlilere ait 4 evi yıkan İsrail güçlerine Filistinliler engel olmaya çalıştı. İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı.