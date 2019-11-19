İsrail güçleri, Kudüs ve El Halil’de Filistinlilere ait evleri yasa dışı olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor. 2’si Kudüs’te olmak üzere Filistinlilere ait 4 evi yıkan İsrail güçlerine Filistinliler engel olmaya çalıştı. İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı.
İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı
19.11.2019 - 19:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail güçleri, Filistinlilere ait 4 evi yıktı. Yıkıma Filistinlilerin karşı çıkması sonucu en az 25 Filistinli İsrail güçlerince tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : israil,filistin,
663681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/663681.aspx
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