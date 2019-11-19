Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Çayırlı ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.