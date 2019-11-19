Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Çayırlı ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.