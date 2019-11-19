Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Çayırlı ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem
19.11.2019 - 23:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Çayırlı ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Etiketler : Erzincan,
663721 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/663721.aspx
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