B bloktaki kadın doğum ve çocuk polikliniklerinin bulunduğu kısmın giriş katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yangından dolayı oluşan dumanı tahliyesinin ardından dışarı çıkartılan hastalar ve refakatçileri tekrar binaya alındı.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde yangın
20.11.2019 - 07:51 | Son Güncelleme: 20.11.2019 - 07:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler : Dr. Sadi Konuk Hastanesi,yangın,
663763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/663763.aspx
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