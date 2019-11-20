Madra Çayı açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri şüphe üzerine bir lastik botu durdurdu.
Ekipler lastik bottaki 18 Orta Afrika, 18 Kongo ve 2 Eritre uyruklu olmak 38 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
20.11.2019 - 08:29 | Son Güncelleme: 20.11.2019 - 08:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Dikili ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Madra Çayı açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri şüphe üzerine bir lastik botu durdurdu.
Etiketler : İzmir,
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