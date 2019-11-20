Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'yi etkisi atına alan yoğun sis, sürücülere de zor anlar yaşattı. Özellikle "kilit kavşak" diye adlandırılan Ankara-Samsun karayolundaki trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. Gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu verilerine göre, Kırıkkale'de gece saat 03.00'ten 09.00'a kadar termometreler 1 ile 5 derece arasında gösterirken öğle saatlerinde ise 10 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.