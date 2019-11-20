Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pazartesi günü Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç.Y. (30) eve gittiği sırada B.P. (22) ve Y.A. (31) ile yolda karşılaştı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıkması üzerine B.P. ve Y.A., M.Ç.Y.’yi eve götürdü. Şahıslar, M.Ç.Y.’yi banyoya kilitleyerek iki gün boyunca işkence yaptı. Daha sonra M.Ç.Y.’yi Eski Alabalık tesisleri içinde bulunan yeşillik alana götüren şahıslar, burada sağ bacağına silahla ateş ederek banka kartlarını, saatini ve cep telefonunu zorla alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.Ç.Y. tedavi altına alındı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde B.P. ve Y.A. Müftü Solakzade Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.