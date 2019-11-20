Edinilen bilgiye göre, Kırcasalih beldesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisi inşaatında çalışan B.Ö. kuyu etrafında çalıştığı sırada dengesini kaybederek 7 metreden aşağı düştü. Uzunköprü itfaiyesi tarafından kuyudan çıkarılan Bayram Ö. Uzunköprü devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
7 metreden kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı
20.11.2019 - 18:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Kırcasalih beldesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisinde çalışırken 7 metrelik kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurdardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Edirne,
663893 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/663893.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER