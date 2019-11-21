Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Topuzoğlu (24), arkadaşları M.N.M. (23) ve S.A (23) ile birlikte 42 N 2242 plakalı otomobile binerek alkol almaya başladı. Bir süre sonra araç içerisinde M.N.M ile Hasan Topuzoğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın araç içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine M.N.M, arkadaşı Hasan Topuzoğlu’nun bıçakla boğazını kesti.

Bu vaziyette şehir merkezinde araçla dolaşmaya devam eden şahıslar, şüphe üzerine gece bekçileri ve polis ekibinin dur ihtarı üzerine kaçmaya başladı. Araç sürücüsü S.A., aracı bırakarak kaçması üzerine direksiyona geçen M.N.M, araçla birlikte Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinin önüne geldi. Takipte olan polis ekipleri burada şahsı hemen gözaltına alırken, sağlık ekibi istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Hasan Topuzoğlu’nun öldüğünü tespit etti.

Olay nedeniyle cadde güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Topuzoğlu’nun cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.N.M. ve S.A. ise Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

