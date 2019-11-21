Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmangazi Belediyesinin ziyaretçi rekorları kıran Panorama 1326 Fetih Müzesi, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü hizmet veriyor. Müzede, çarşamba günü ise halk günü uygulaması yapılıyor. Müzenin alışveriş standına cumartesi gününden itibaren yeni bir bölüm eklendi. Stanttan 5 TL’ye bakır para alan ziyaretçiler, hazırlanan sette oturup çekiçle Osmanlının ilk akçesini basıyor. Hatıra anlamında önemli yeri olan sikkelerin ön yüzünde Orhan Gazi’nin döneminde basılan Osmanlının ilk akçesinin resmi, diğer yüzünde ise müze veya Osmangazi Belediyesinin logosu bulunuyor. Müzeyi ziyaret edenler, hatıra ve hediyelik olarak akçeleri verebiliyor.



‘HEDİYELİK HAZIRLIYORLAR’

Panorama 1326 Fetih Müzesi Müdürü Orhan Mollasalih “Osmangazi Belediyesinin yaptırmış olduğu Panorama 1326 Fetih Müzesi, 1 Kasım 2018 yılında açıldı. O günden bu yana Bursa’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri oldu. 630 bini aşkın ziyaretçimizi ağırladık. Müzemizde yeni bir anı uygulaması başlattık. Burada Osmanlının ilk akçesini basıyoruz. Osmanlı Devleti ilk akçesini 1327 senesinde Orhan Gazi tarafından bastırmış. Misafirlerimiz buraya geldiğinde hediyelik eşya mağazamızdan akçe basılacak olan metali kesesiyle birlikte alabilir. Alınan akçeyi kendileri de basabilir, biz de basabiliyoruz. Bunları hatıra olarak saklayabilir veya hediye verebilirler” açıklamasında bulundu. Uygulamaya yeni başlamalarına rağmen ilginin çok güzel olduğunu dile getiren Müze Müdürü Mollasalih “Hatıra paramızın iki yüzü var. Bir yüzünde müzemizin logosu, bir tarafından da yazı olarak Orhan Gazi’nin o dönem kendi adına bastırdığı için ‘Orhan halledallahü mülkehu’ yazıyor. Yani ‘Allah Orhan’ın mülkünü daim eylesin’ yazıyor. Tercihe göre belediyemizin de logosu kullanılabiliyor” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru İHA