Edinilen bilgiye göre, kapıları kilitli olmayan dairelerde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Meydana gelen 3 ayrı olayında aynı taktik ve benzer olması üzerine araştırmayı derinleştiren polis, olay yeri bölgesindeki güvenlik kameraları görüntüleri inceledi. Görüntülerden hırsızlık şüphelisi 1'i kadın 2 şüphelinin kimliğini tespit eden polis, Mehmet Ü. (32) ve Arzu Ş.'yi (20) yaklaşık 2 ay boyunca takip etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 2 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aksaray’da üç evi soyan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
21.11.2019 - 13:55 | Son Güncelleme: 21.11.2019 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray’da üç ayrı evi soyan 1'i kadın 2 hırsızlık şüphelisi, polis tarafından güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aksaray,hırsız,üç ev soyan hırsızlar,
664052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664052.aspx
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