Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede vücutlarına kurşun isabet eden Mustafa Tezdönen ve Emin Tezdönen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.