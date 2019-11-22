Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevreleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne çevreleri ile Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli olması bekleniyor.



BURSA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu



EDİRNE 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



KOCAELİ 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



EGE



Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR -2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



İZMİR 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; , Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



MERSİN 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ANKARA -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



ÇANKIRI -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



ESKİŞEHİR 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



KONYA 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU -2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



DÜZCE 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



KASTAMONU -4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli



ZONGULDAK 10°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



AMASYA -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



ARTVİN 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM -7°C, 7°C

Az bulutlu ve açık



KARS -11°C, 7°C

Az bulutlu ve açık



MALATYA -2°C, 12°C

Az bulutlu ve açık



VAN -7°C, 8°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR -3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 4°C, 15°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT 3°C, 13°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA 6°C, 16°C

Az bulutlu ve açık