Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçenin Rüzgârlı yaylasında ünlü Popçu Tarkan Tevetoğlu’nun da yaylası olan bölgede 3 eve giren ayılar evlere zarar verdi. Yöre sakinlerinden İsmail Bayrak, evlere giren ayıların gıdalara zarar verdiğini belirterek, ’Yaylamızda bulunan 3 ahşap eve giren ayılar, evlerde bulunan kuru yiyecekleri dağıtarak maddi zarara yol açtılar. Yaylada Tarkan’ın akrabası Muammer Tevetoğlu, Dursun Ali Sofu ve Mustafa Köymen’in evlerinde hasarlar meydana geldi’ dedi.