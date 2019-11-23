Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Şirvan karayolunda meydana geldi. Nail E. yönetimindeki 06 AEH 148 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Nail E. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı Nail E., Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.