Olay, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına hatalı olarak park eden lüks cipi kaldırmak isteyen Bursa Trafik Vakfı'na ait bir çekici aracı kaldırmak isterken yan yattı. Üzerinde milyonluk araçla çapraz şekilde asılı kalan çekiciyi kurtarmak için daha büyük bir vinç çağrıldı. Trafik çekicileri geçtiğimiz günlerde de bir arabayı üzerinden düşürerek takla atmasına sebep olmuştu.
Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
23.11.2019 - 17:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da yol kenarına park eden lüks cipi kaldırmaya çalışan çekici yan yattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çekici,lüks araç,yan yattı,
664528 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664528.aspx
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