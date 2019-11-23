Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmanın ardından ekipler harekete geçti. Akkaya köyünde kaçak kazı yapan 3 kişi kazı yaptıkları yerden kaçarken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 4 metre ve 2 metre derinliğinde yaklaşık 1 metrekare genişliğinde yan yana iki farklı alanı kazdıkları, olay yerinde 4 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet balta, 3 adet murç,1 adet balyoz, 1 adet levye ve 1 adet metre ele geçirildi.
Yapılan kimlik tespiti sonucu şüphelilerin B.A. (16), M.U. (30 ) ve H.U. (18) oldukları ekiplerce tespit edildi. Şüphelilerden B.A.'nın adresinde yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirildi.
M. U. ve H. U. isimli şahısların adresinde yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.