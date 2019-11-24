Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Karalarbahşiş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki aile arasında köpek meselesi nedeniyle çıkan kavganın büyümesi üzerine A.Ç. yanındaki tüfekle karşı tarafa ateş etmeye başladı. Komşusuna ateş eden A.Ç., yanlışlıkla öz oğlu Ali Can Çıtak (18) ile birlikte İbrahim Nehir (25) ve Mustafa Nehir'i (65) vurup öldürdü.

Olaydan sonra kaçan A.Ç.'nin polis ve jandarma tarafından her yerde arandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.