Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Kavşağı'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 38 yaşındaki Ö.A. kendi aracını ateşe vererek yaktı. Alevler aracı sararken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ö.A. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktı
25.11.2019 - 00:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 - 00:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bunalıma giren bir kişi kendi aracını ateşe vererek yaktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsun,araç yangını,
664750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664750.aspx
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