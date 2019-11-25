Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Kavşağı'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 38 yaşındaki Ö.A. kendi aracını ateşe vererek yaktı. Alevler aracı sararken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ö.A. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.