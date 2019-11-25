Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’dan gelen anne Lâtife Ödümlü, yaptığı açıklamada, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümünde okurken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özgür için oturma eylemine katıldığını belirterek “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Oğlum mezun olsaydı öğretmen olacaktı ama o burada yok. Eli kalem tutacağına eline silah vermişler. Oğlumu istiyorum. Bir yere gitmeyeceğim. Seni bekliyorum” dedi.

Annelerden Hatice Levent ise kızı Fadime için oturma eylemi yaptığını belirterek “Ne olur, o silahı at elinden. Senin elin kalem tutuyordu. Okuyup bana bakacaktın yavrum. Dön dizimin dibine Fadime’m seni çok özledim. Evimin kapısı her çalındığında senin geldiğini sanıyorum” ifadelerini kullandı.

Beş sene evvel dağa kaçırılan oğlu Müslüm’e kavuşmak ümidiyle oturma eylemi yapan Songül Altıntaş da “Canımızı bu yola koymuşuz. Oğlumun içinde olmadığı eve gitmek istemiyorum. Oğlum gelirse dünyalar benim olur. Öyle özlemişim ki, anlatamıyorum. Allah o günü herkese göstersin, bize de göstersin. Oğlumun sesini, kokusunu özlemişim.” dedi.