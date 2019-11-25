Kaza, Kadıköy Uzunçayır mevkinde saat 11:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Uludağ’ın kullandığı 34 M 3287 plakalı minibüs, yolcu almakta olan turizm şirketine ait 27 AVA 15 plakalı servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı durakta yolcu indiren belediyeye otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yaralıları çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kadıköy’de korkutan zincirleme kaza: 3 yaralı
25.11.2019 - 12:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy’de yolcu indirmek için durağa yaklaşan minibüs, durakta yolcu alan servis minibüsüne, servis minibüsü de yolcu alan belediye otobüsüne çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kadıköy Uzunçayır mevkinde saat 11:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Uludağ’ın kullandığı 34 M 3287 plakalı minibüs, yolcu almakta olan turizm şirketine ait 27 AVA 15 plakalı servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı durakta yolcu indiren belediyeye otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,
664837 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664837.aspx
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