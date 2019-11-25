Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris ilçesinde, hızı saatte 80 kilometreyi bulan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Meteorolojinin dün yaptığı uyarının ardından bu sabah saatlerinde etkisini hissettirmeye başlayan fırtına nedeniyle başta denizciler olmak üzere esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde rüzgarın hızını artacağının belirtilmesi üzerine tekne sahipleri ve diğer vatandaşlar önlemlerini aldı.



Öte yandan, hızı 8 bafor yani saatte 80 kilometreyi bulan rüzgarın hızını fırsat bilen sörfçüler ise, “Ancak 10 yılda bir gelir bu rüzgar” diyerek kendilerini dalgalara attı.

Fırtına, Bodrum'da da etkisini gösterdi

Bodrum’da da gece saatlerinde başlayan ve güneydoğu yönünden gelen fırtına Bodrum'u vurmaya başladı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dev dalgalar oluştu. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti. Meteoroloji yetkilileri şiddetli lodosun bu gece yarısına kadar etkili olacağını belirtti.



Fırtınanın şiddetini arttırmasının yanı sıra sağanak yağmurun da akşam saatlerinde etkili olacağı öğrenildi.