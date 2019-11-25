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Küçükçekmece'de korkunç ölüm! Beşinci kattan aşağıya düştüler
25.11.2019 - 17:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küçükçekmece'de biri kadın 2 kişi binanın 5. katından aşağıya düştü. Kadın hayatını kaybederken, erkek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : küçükçekmece,istanbul,
664888 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664888.aspx
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