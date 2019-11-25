Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte kaçak kazıda kullandıkları 1 adet jeneratör ve 1 adet hilti ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Nevşehir’de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
25.11.2019 - 17:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 - 17:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde kaçak yapı yaptıkları tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.
Etiketler : Nevşehir,
664893 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664893.aspx
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