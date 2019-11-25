Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Malatya-Elazığ yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yakıt deposuna saklanmış 30 paket halinde 28 kilo 60 gram patlayıcı ile 2 alıcı anahtar, tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ve 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti. Patlayıcıların çok kuvvetli askeri mühimmat sınıfında yer alan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenirken, şüphelinin ifadesi doğrultusunda Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya'da ise 24 kilo 354 gram patlayıcı daha toprağa gömülü halde bulunmuştu. Bomba yüklü araçla ilgili 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada bugün karar duruşması yapıldı. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanıklar Ali Rıza Üzel, Zeyyat Ağaoğlu, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol'un hazır bulunması ile başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Tutuklu sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel'e "terör örgütü üyeliği" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 23 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Duruşmada tutuklu sanıklardan Zeyyat Ağaoğlu'na "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 18 yıl, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol'a ise "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi