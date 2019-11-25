Alınan bilgiye göre, Serkan Yener idaresindeki 37 AAU 104 plakalı minibüs, Güzelkent köyünden Türkeli istikametine seyir halindeyken Emrelli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 25 metre derinliğindeki şarampole uçtu.
Kazada araç sürücüsü Serkan Yener yaralanarak, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Türkeli'de minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı
25.11.2019 - 21:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'un Türkeli ilçesinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole uçması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan Yener idaresindeki 37 AAU 104 plakalı minibüs, Güzelkent köyünden Türkeli istikametine seyir halindeyken Emrelli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 25 metre derinliğindeki şarampole uçtu.
Etiketler : Türkeli,
664927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664927.aspx
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