Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Kasım Salı günü hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun barı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın gün boyu etkili olması beklenirken özellikle iç ve doğu kesimlerde ise şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması tahmin ediliyor. Bununla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından üst üste yapılan son dakika uyarılarında vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

HAVA DURUMU 26 KASIM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli,Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın batı kesimleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması bekleniyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya il genelinde çok kuvvetli yer yer şiddetli(51-100 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yağışların; Burdur ve Isparta çevreleri, Konya'nın batı ilçeleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; güneydoğu yönlerden Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu