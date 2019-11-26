Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çapaklı Mahallesinde yavru köpeklerin, toprak yığını ile ikametin duvarı arasındaki yarığa sıkıştığını gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından 2 yavru köpeği sıkıştıkları yarıktan kurtardı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan ve korktukları görülen köpek yavrularına itfaiye ekipleri elleri ile su verdi.



Mahalle halkı da köpek yavrularını sıkıştıkları yerden kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.