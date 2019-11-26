Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin özellikle doğu illerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Alanya'da deniz suyu sıcaklığının yüksek olmasını fırsat bilen sörf tutkunları, sahile akın etti. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 22.3 derece ölçüldüğü ve dalga boyu ise 2 metreyi aşan ilçede dalgalı denizi fırsat bilenler Galipdere Plajı'nda zaman geçirdi. Bu anları keyfe çeviren 'Alanya Surf Team' üyeleri tahtalarıyla kendilerini dalgalara bıraktı. Yaklaşık 2 saat sörf tahtasının üzerinde akrobatik hareketler sergileyen sörfçüler, sahildekilerin de ilgisini çekti.



“Ukrayna'daki sörf federasyonuna burayı önerdim”

Dakikalarca sörf tahtasının üzerinde duran grup üyelerinden Ukraynalı tatilci Mykola Shymko Alanya sörf yapmanın keyfi olduğunu söyledi. Shymko,“ Her yıl Alanya geldiğimde sörf yapılıp yapılmadığına bakıyordum. Buraya son geldiğimde çevremdeki arkadaşlardan sörf yapıldığını öğrendim. Sonra 'Alanya Surf Team' üyeleriyle bağlantıya geçtim ve sörf tahtası edinerek sörf yapmaya başladım. Ukrayna'daki sörf federasyonuna burayı önerdim. Çünkü buraya gelmek kolay ve daha uygun. Çevremdeki insanlara da önerdim burayı” dedi.



“Fırtınalar korkutucu olsa da bizler eğlence olarak görüyoruz”

Grup üyesi Selman Dalgıç, 4 yıldır sörf yaptığını aktardı. Dalgıç, “Havaların soğumasıyla yavaş yavaş kış geldi. Akdeniz’de fırtınalar çıkamaya başladı. Fırtınalar insanlar için biraz korkutucu olsa da bizler eğlence olarak görüyoruz. Biz bu sporla daha çok eğleniyoruz. Hava sıcaklığı iyi hatta su sıcaklığı daha yüksek derecede ölçülüyor. Alanya bu anlamda sörf için çok uygun durumda” diye konuştu.



“Alanya’da kışında denize girilebiliyor”

Grup üyesi Yalçın Salman ise 3 yıl önce ilçede sörfe başladığını belirterek, “Ülkenin kış aylarındaki zor şartlarına rağmen Alanya sörf için uygun bir yer. Hatta yazın değil, kışında denize girilebiliyor. Biz herkesi yaz kış buraya bekliyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz denizde ve Alanya bunun için de çok uygun” ifadelerini kullandı.

