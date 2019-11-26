Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahıska’da yaşayan 1,5 yaşındaki Andrea Bredze ailesi tarafından Medicana International Samsun Hastanesine getirildi. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu tarafından Andera bebeğe şekersiz diyabet hastalığı teşhisi kondu ve tedavi edilerek ülkesine sağlıkla dönmesi sağlandı.



Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Uzman Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, Ahıska’da yaşayan 1,5 yaşındaki Andrea Bredze’nin günde 9 litre su içme şikayeti ile yakınları tarafından endokrinoloji kliniğine getirildiğini anlattı. Dr. Gökosmanoğlu, Andrea’da şekersiz şeker hastalığı tespit ettiklerini söyledi. Andrea’da tek dozluk 1 ilaçla tanı koyduklarını ve tedavide sadece günlük alınan sıvı miktarı azaltılarak hiçbir ilaç vermeden 3 günde tamamen Andrea’nin sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Yanlışlıkla epilepsi hastalığı tanısı konuldu

Dr. Gökosmanoğlu, bu hastalığın başka hastalıklarla karıştırıldığı ve yanlış tanı ve tedavilere maruz kalınabileceği konusunda uyardı. Andrea’da yanlışlıkla epilepsi hastalığı tanısı konulduğunu, asıl sorunun ilaçlarla birlikte fazla sıvı alımına bağlı tuz düşüklüğünden kaynaklandığını söyledi.

Şekersiz Diyabet Hastalığı nasıl anlaşılıyor, tedavisi nasıldır?

Dr. Gökosmanoğlu, şekersiz şeker tanısı konması için yetişkinlerde günde en az 3 litreden daha fazla idrar çıkışının mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi. Gökosmanoğlu, “Sağlıklı insanlar günde 1,5- 2 litre, şeker hastaları günde 3-4 litre, şekersiz diyabet hastaları 5-10 litre su içer ve aynı miktarda idrar çıkarırlar. Bu hastalık hipofiz bezinden, böbrekler ya da psikolojik nedenlerden kaynaklanabilir. Tedavisi, hastalığın tipine göre belirlenir” dedi.

‘Şekersiz diyabet’ hastalığı

Toplumda ‘şekersiz diyabet’ hastalığı olarak bilinen “diabetes insipidus” tıpkı diyabet hastalığı gibi çok su içme ve çok idrara çıkma şeklinde belirtilere neden oluyor. Ancak diyabetten farklı olarak bu hastalarda kan şekeri seviyesi normal değerlerde seyrediyor. Bu hastalığın 1955 yılında kesin tedavi edici ilacını bulan Vigneaud, Nobel kimya ödülünü aldı.