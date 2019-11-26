Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl intihar eden bir mağaza sahibinin cebinden çıkan ve Başsavcılığa hitaben yazılmış intihar mektubunda adı geçen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Başlatılan soruşturmada, mektupta adı geçen şahısların kentte tefecilik yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, 1 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle geri bırakıldı. Diyarbakır'da yakalanan bir şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin başka bir olaydan cezaevinde olduğu tespit edilirken, 3 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.



Şahısların iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 280 bin lira, 3 bin euro, çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.