Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmurlar başladı. Akşam saatlerinde yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girerek ve duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.
İstanbul'da beklenen yağmur başladı
26.11.2019 - 21:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,sağanak yağmur,
665138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665138.aspx
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