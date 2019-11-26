Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmurlar başladı. Akşam saatlerinde yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girerek ve duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.