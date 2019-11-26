Samsun-Ordu kara yolu otogar mevkiinde bir kamyondan yaklaşık 25 kasa hamsi yola saçıldı. Hamsilerden dolayı yol kaygan hale geldi. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğince olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, itfaiye ekiplerince yol temizlendi. Yola saçılan hamsiler yüzünden yaklaşık 30 dakika trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik tekrar açıldı.
25 kasa hamsi yola döküldü
26.11.2019 - 22:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kamyondan yola saçılan hamsiler trafiğin aksamasına neden oldu.
Etiketler : ordu,fatsa,hamsi,
665150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665150.aspx
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