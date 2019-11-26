Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Araştırma verilerine göre, Denizli’nin Çardak ilçesinde saat 23.03’te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Denizli kent merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.
Denizli’de 4.0 büyüklüğünde deprem
26.11.2019 - 23:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,
665152 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665152.aspx
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