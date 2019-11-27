Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinin tamamı bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta yer yer kuvvetli, iç kesimlerde fırtınamsı rüzgar (30 - 50km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölge illerinden Bayburt ve Gümüşhane’de karla karışık yağmurun yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor.

Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun’da da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yağışların gelecek hafta başına kadar kıyı kesimlerde aralıklı sağanak yağış şeklinde, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur olarak devam edeceği belirtilerek 1 Aralık Pazar günü Bayburt merkez ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.