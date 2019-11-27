Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinin tamamı bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta yer yer kuvvetli, iç kesimlerde fırtınamsı rüzgar (30 - 50km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölge illerinden Bayburt ve Gümüşhane’de karla karışık yağmurun yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor.

Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun’da da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yağışların gelecek hafta başına kadar kıyı kesimlerde aralıklı sağanak yağış şeklinde, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur olarak devam edeceği belirtilerek 1 Aralık Pazar günü Bayburt merkez ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, güney ve batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Doğu Anadolu Bölgesi karla karışık yağmurlu havanın etkisi altına girecek. Yağış yüksek kesimlerde kara dönüşecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin tamamı bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölge genelinde yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimler kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

İl bazında Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan ve Ağrı’da bugün itibariyle başlayıp önümüzdeki Pazar gününe kadar karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklı olarak devam edeceği Iğdır’da ise yağmur yağışı görüleceği öngörülüyor.

Bölge genelinde en düşük hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 1 ila 10 derece arasında değişecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak 20

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 12