Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır” denildi.
Ankara’da PKK/KCK operasyonunda 4 gözaltı
27.11.2019 - 12:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Etiketler : Ankara,
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