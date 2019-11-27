Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’da 2018 yılı Ağustos ayında 5 cinayetin zanlısı olarak tutuklanan ve 15 aydır cezaevinde bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde çok sayıda askeri malzemeler bulunduğu ortaya çıktı. 'Yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarından yargılanan ve güvenlik sebebiyle Trabzon cezaevinde bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantılarının araştırması sürüyor. Halen iddianamesi hazırlanmayan ve tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun işlediği öne sürülen seri cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturmada ilginç bir detaya rastlandı.



Mehmet Ali Çayıroğlu'nun köydeki evinde yapılan aramada, 23 adet büyükbaş hayvan, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve mermi, 230 adet plastik kelepçe, askeri kıyafet ve malzemeler bulunmuştu. Çayıroğlu'nun evinde yapılan detaylı aramada 1 adet askeri tip eldiven, 1 adet askeri kamuflaj renk tabanca kılıfı, 1 adet askeri palaska, 1 adet askeri şapka, 1 adet askeri kamuflaj pantolon, cep telefonları ve mobil hatlar ele geçirilmişti. Zanlı Çayıroğlu'nun askeri kıyafetlerle Akkuş'a bağlı köylerde rahat hareket ederek araştırma yaptığı belirlendi. Askeri malzemeler soruşturma dosyasına dahil edildi.

Dikkat çekmemek adına cinayetleri gece işlemiş

Cinayet zanlısı Çayıroğlu’nun ayrıca, kendi köyündeki evine güvenlik kameraları taktırdığı, kurbanlarının evlerine askeri kamuflaj ile gecenin ileri saatlerinde gittiği iddia edilirken, özellikle hayvan pazarlığı yaptığı insanları kaza süsü vererek katlettiği belirtildi.

“Şeker Köseoğlu’nun ölümü cinayet olduğu anlaşılınca herkes panikledi”

Akkuş ilçesi Dağyolu Mahallesi Muhtarı Ali Varlı, mahallesinde öldürülen Şeker Köseoğlu’nun, hayvanları ile birlikte geçen yıl 3 Mayıs tarihinde ortadan kayıp olduğunu hatırlattı. O anda kimsenin öldürüldüğünü tahmin etmediğini ifade eden Muhtar Varlı, “Sonrasında ekipler geldi ve bir haftadan daha uzun süre bölgede arama yapıldı. Maalesef en son Akpınar Mahallesi yolu güzergahında kafasından vurularak öldürülmüş şekilde bulunmuştu. O zaman herkes panikledi ve şüpheli yoktu. Oradan cesedin çıkması herkesi panikletti. Seri katil denilen Mehmet Ali Çayıroğlu isimli şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı” dedi.

“Hayvanların pazarlıklarını yapıp, o gece insanları öldürüyormuş”

Muhtar Ali Varlı, Mehmet Ali Çayıroğlu’nu daha önce mahallelerinde hiç görmediğini ve kendisini tanımadığını ifade ederek, “Televizyonlardan gördük ve tanıdık. Zaten söylenenler, hayvanların pazarlığını yaptıktan sonra o gece gelip, insanların evlerini yakıp, onları tüp ile zehirleyip öldürüyormuş. Bunun, Şeker Köseoğlu’nun katilinin çıkmasının da olayı da bir tane küçük buzağının Mehmet Ali Çayıroğlu’nun ahırında yakalanması ve Köseoğlu’na ait tüfeğin orada bulunmasından ortaya çıktı” şeklinde konuştu.



Mahalleli Yusuf Çamoğlu da Şeker Köseoğlu’nun ortadan kaybolmasıyla birlikte cinayetten şüphelendiklerini ifade etti.

"İlk önce normal yangın zannettik ama kemikler bulununca cinayet olduğunu anladık"

Ortabölme Mahallesi sakinlerinden Selahattin Ay, mahalledeki bir evde çıkan yangın sonucu Sabri, Hasan ve Zahide Güneş’in ölü bulunduklarını ifade etti. Olayı anlatan Ay, “Sabaha karşı duydum. Geldiğimizde ev tamamen yanmıştı. Ekipler çalışma yapınca insan kemikleri çıktı. O zaman ceset olduğunu anladık, Allah o kimseyi kimseye yaşatmasın. İlk başta normal yangın zannettik ama içerisinde kemikler çıkınca birisinin yaktığını anladık. Cinayeti işlediği düşünülen Mehmet Ali Çayıroğlu var, kendisini hiç görmedik. Sadece televizyon kanallarında gördük. Kendisi bu bölgede baya cinayete karıştı. Yani herkes onun yaptığını söylüyor. Buradaki yangında da onun eli olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu.

Cinayetleri sinsi ve kaza süsü vererek işlemiş

Mehmet Ali Çayıroğlu, Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri Usluoğlu, eşi Lütfiye Usluoğlu, Akkuş ilçesine bağlı Dağyolu Mahallesi'nde Şeker Köseoğlu (64), Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, Ortabölme Mahallesi'nde Sabri Güneş, Hasan Güneş, Zahide Güneş, Karaçal Mahallesi'nde, Senai Türedi, Ümit Türedi'nin öldürülmeleriyle ilgili bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor.