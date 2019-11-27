Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars merkez Ağadeve köyünden öğle vakti ayrılan İbrahim Köksüz ve Abdulsamet Kısak, aniden bastıran kar yağışı ve sis nedeniyle dönüş yolunu kaybetti. Köksüz ve Kısık’tan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, İbrahim Köksüz ve Abdulsamet Kısak’ı bulmak için seferber oldu. Yoğun kar yağışı altında yapılan ve yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonrasında İbrahim Köksüz ve Abdulsamet Kısak, Selim karayolunda bulundu.

İlk müdahaleleri AFAD ekiplerince yapılan Köksüz ve Kısık’ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Daha sonra Kümbetli Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirilen 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.